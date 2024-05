Tito jih je v 10 sekundah pregnal z odra. Zaradi besedila si je maršal zatisnil ušesa (FOTO)

Goran Bregović je ob trditvah, da je bil njegov pastirsko-rock bend državni projekt, opisal nastop za Tita.

»A da je bilo Bijelo dugme državni projekt? Spomnim se, ko so nas povabili, da smo za novo leto igrali za Tita. Nekateri Titovi vnuki so peli: 'Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac', pa so pripeljali skupino, ki poje to pesem, ker so razumeli, da hoče tovariš Tito slišati točno to.

Goran Bregović FOTO: Miro Kuzmanovic Reuters Pictures

Ker pa si je Tito po petih sekundah našega koncerta zamašil ušesa, so nas po približno osmih sekundah spodili z odra. Tako da sem igral največ deset sekund kot državni projekt,« je povedal Bregović v intervjuju.

Tereza Kesovija FOTO: Roman Sipic

Isti dogodek je komentirala tudi Tereza Kesovia, ki je zgodbo obrnila in dejala, da jih pravzaprav niso pregnali, ampak je bil Tito tisti, ki jih ni mogel poslušati, zato je zapustil prostor, poroča informer.rs.

Josip in Jovanka Broz v hotelu Slon bereta Delo, 1969. FOTO: Edi Šelhaus FOTO: Edi Šelhaus

