Slovensko priznanje Palestine: v četrtek sledi ta pomemben korak vlade

»Po vrsti posvetovanj v zadnjih dneh sem se odločil, da v četrtek na sejo vlade uvrstimo sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor,« je sporočil predsednik vlade Robert Golob. In še: »V tem času bomo nadaljevali usklajevanja s skupino podobno mislečih držav z namenom, da ustvarimo maksimalni pritisk za takojšnje premirje in izpustitev talcev. Kot odgovorna članica Varnostnega sveta smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da pripeljemo do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.«

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa bo po pogovorih na temo bližnjevzhodnega konflikta, ki jih je v nedeljo in danes opravila v Bruslju, vladi priporočila, naj še ta teden zaključi postopke za priznanje Palestine in odločitev pošlje v državni zbor. Kot je povedala, sicer priznanja na zasedanju zunanjih ministrov EU ni napovedala nobena dodatna država.

»Tako da moje priporočilo vladi bo, da postopke za priznanje Palestine še ta teden izpeljemo do konca in pošljemo sklep v državni zbor,« je povedala Fajon.

Vlada je postopke sprožila 9. maja in napovedala, da bo odločitev o priznanju Palestine v parlament poslala najkasneje do 13. junija. Pri tem si Slovenija prizadeva, da bi se priznanju pridružila še kakšna država članica EU. Španija in Irska bosta to skupaj z nečlanico unije Norveško storili v torek.