Poglejte, katera divja žival se ob Tanji Ribič oblizuje, v ozadju pa se sliši: Beži! (VIDEO)

Pred dnevi se je zaključil 29. Sarajevski filmski festival, največji filmski festival v Jugovzhodni Evropi. Nagrado srce Sarajeva za najboljši igrani film je na prireditvi v Narodnem gledališču prejel film Blackbird Blackbird Blackberry v režiji gruzinske režiserke Elene Naveriani, srce Sarajeva za najboljšo igralko pa je za isti film prejela Ekaterine Chavleishvili.

Na rdeči preprogi smo imeli priložnost videti številne znane obraze. Med njimi sta se pojavila tudi naš priljubljeni igralec Branko Đurić - Đuro in njegova žena, prav tako igralka Tanja Ribič ter navdušila z modno usklajenostjo. Par se ni vrnil v Slovenijo, temveč raziskuje kraje bivše Jugoslavije. Iz Jahorine se je sledilcem na družbenih omrežjih oglasila Tanja in zraven videa in fotografij zapisala:

»Izpolnila se mi je življenjska želja! Družila sem se s štirimesečnim medekom! Ubili so mu mamo in zdaj je v oskrbi ljubitelja živali. Zanimivo je, da je že nevaren. Zaradi krempljev. Ko se je razjezil, ker je zmanjkalo medu in zarjovel, so vsi pobegnili, jaz se nisem pustila prestrašiti in sem hitro zajela novo žlico in on je bil spet zadovoljen …«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih:

»Prelepo, pogumna«, »Waaaaw!«, »Ježesnaaaaa«.

