Srce Sarajeva odšlo v Gruzijo, brez škandala ni šlo

V Sarajevu se je minuli konec tedna s podelitvijo nagrad sklenil 29. filmski festival. Nagrado srce Sarajeva za najboljši igrani film je na prireditvi v Narodnem gledališču prejel film Blackbird Blackbird Blackberry v režiji gruzinske režiserke Elene Naveriani, srce Sarajeva za najboljšo igralko pa je za isti film prejela Ekaterine Chavleishvili. Zgodba pripoveduje o 48-letni ženski, ki živi v majhni vasi v Gruziji in ki si nikoli ni želela moža. Ko se strastno zaljubi, se znajde pred odločitvijo, ali naj nadaljuje razmerje ali naj ostane neodvisna.

Nagrado za režijo je v kategoriji igranih filmov prejel ukrajinski režiser Filip Sotnjičenko za film La Palisiada, za najboljšega igralca pa je obveljal srbski igralec Jovan Ginić za vlogo v filmu Izgubljena zemlja (Lost Country), koprodukciji Srbije, Francije, Hrvaške, Luksemburga in Katarja. V kategoriji igranega filma je bilo v tekmi za nagrade osem filmov.

Brez škandala ni šlo

Sarajevske oblasti so obsodile prikazovanje srbskega filma Heroji Halijarda zaradi poveličevanja četnikov in vojnega zločinca Draže Mihailovića. Organizatorji festivala so pojasnili, da so bili tudi sami presenečeni. Dodali so, da so bili prikazani le izseki iz filma, čeprav niti to ni bilo dogovorjeno.