Bi poskusili kurja črevca, kot jih je postregla Tanja Ribič? (Recepti iz oddaje Riba, raca, rak)

Na Planet TV si od ponedeljka do petka eden nadene predpasnik in s kuharskimi mojstrovinami navdušuje goste. Če vas je ob ogledu zamikalo, da bi v sproščenih poletnih večerih tudi sami na večerjo povabili prijatelje in jih presenetili s katero od mamljivih jedi iz menijev, ki so jih ustvarjali v oddaji, vam razkrivamo izbrane recepte za okusno predjed Tanje Ribič, sočne glavne ribje jedi Rebeke Dremelj, Salome in Timija Koresa - Korija ter kremno sladico Tomaža Miheliča. Najdete jih TUKAJ - na Ona.je.