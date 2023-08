Dekolte Tanje Ribič zasenčil Đurota, hči Zala pokazala moža (FOTO)

V teku je 29. Sarajevski filmski festival na rdeči preprogi pa imamo priložnost videti številne znane obraze. Med njimi sta se pojavila tudi naš priljubljeni igralec Branko Đurić Đuro in njegova žena, prav tako igralka, Tanja Ribič.

Kot navajajo mediji v BiH se je par modno uskladil, zato sta se oba pojavila v belem. Branko je nosil bel kostim, spodaj pa temno modro majico, kombinaciji pa so dodatno ležernost dale bele superge na nogah. Tanja je plenila pozornost v dekoltirani beli obleki z golimi rameni, s poldolgimi, širšimi rokavi, ki so segali pod kolena, ki je sledila liniji telesa in tako poudarila njeno izrezano linijo.

FOTO: Instagram.com/zaladjuric

Pred fotografskimi objektivi sta se sprehodila sicer v družbi prvorojenke Zale Djuric. 26-letnica je imela tokrat s seboj moža Grego, s katerim se v javnosti redko pojavita.