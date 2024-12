To se v šovu Kmetija še ni zgodilo! Nik ga bo skrival pred tekmovalci ...

V resničnostnem šovu Kmetija so potekale prve kmečke igre. V spopadu Anje in Nika so štele kmečke veščine, v katerih pa se je bolje odrezal Nik. Finalista sta luščila koruzo, lupila krompir in morala sta narediti še balo sena. V zadnji fazi je zmagal Nik in za nagrado dobil veliko košaro sadja in dve pašteti. Priznal je, da je pričakoval več, ko pa je iz košare vzel pašteti, je zagledal jokerja.

Na jokerju je pisalo: »Joker je tvoj in prinaša ti veliko prednost. Dan pred superfinalom se bo vseh šest finalistov pomerilo v treh ločenih dvobojih, porota pa bo določila pare dvobojevalcev. Joker ti omogoča, da izpodbijaš odločitev porote in si nasprotnika izbereš sam. Skrbno ga skrivaj pred ostalimi finalisti in počakaj na priložnost, da ga izkoristiš.«

Nik Triler je slovenski resničnostni zvezdnik, ki je zaslovel z nastopi v šovu Kmetija. Leta 2018 je prvič sodeloval v tem šovu in se uvrstil v finale. Leta 2024 se je vrnil v 11. sezono Kmetije, tokrat skupaj s sestro Majo Triler. Njuno sodelovanje je bilo še posebno odmevno, saj več let nista imela stikov zaradi družinskih sporov. V šovu sta ponovno vzpostavila odnos in zgladila nesoglasja. Znan je po komunikativnosti in spontanosti, kar mu je pomagalo pri navezovanju stikov z drugimi tekmovalci. V preteklosti je bil v šovu povezan z Aneto Andollini, s katero sta imela tesnejši odnos. Letos je v Kmetiji pokazal vztrajnost in strateško razmišljanje, kar ga je pripeljalo do boja za mesto v finalu.

Nik je tako tik pred finalom šova, ki bo 12. decembra, dobil pomembno prednost. Kmečke igre so sicer novost letošnjega šova Kmetija.