Po zloglasni izjavi »Brez denarja ni take bejbe« se je oglasila Benčkova

V resničnostnem šovu Super par, kjer lahko spremljamo pare z različno dolgo zgodovino, ki premagujejo različne izzive na poti do nagrade, se že odvija prava drama. Razplamtela se je med dvema tekmovalkama – Natašo Bergant, ki je prišla s svojim možem Mikom, s katerim je poročena 22 let, in Katarino Benček, ki je prišla s partnerjem Markom Pavlovićem, s katerim je v zvezi tri leta. Povod je bila Natašina izjava »Brez denarja ni take bejbe«, ki jo je namenila Marku, ko je v izzivu o vrednotah na prvo mesto postavil kariero. Marko ji je zatrdil, da ga je narobe razumela, a Nataša je vztrajala pri svojem. Pred kamero je nato razložila svojo izjavo in povedala, da je s tem mislila predvsem to, da se moraš za tako partnerico zelo potruditi, da si uspešen in da imaš denar.

Katarina je izjavo in oddajo komentirala tudi na svojem instagramu, kjer je povedala, da je Nataša s temi besedami še največ povedala o sebi. Omenila je, da se ji zdi še posebno grdo in žalostno, ko takšne izjave pridejo iz ust ženske. »Obstaja veliko drugih stvari, ki so pomembnejše kot denar,« je še dodala.