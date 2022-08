Po ugibanjih o nosečnosti se je javila Anamaria Goltes (FOTO)

Maja so se pojavile govorice, da bosta Anamaira Goltes in eden najboljših košarkarjev na svetu Luka Dončić zibala. Anamaria je takrat z eno izmed objav, pred odhodom na tekmo Dallas Mavericks naredila nekaj selfiejev z različnih zornih kotov in dvignila prah s svojim zaobljenim trebuščkom.

Sedaj pa je govorice utišala z novo objavo na svoje Instagramu, kjer je pozirala s svojimi kužki, ki imajo mimogrede tudi svoj profil z več kot trideset tisoč sledilci. Na fotografiji je videti v formi kot še nikoli, o nosečnosti pa ni ne duha ne sluha.