Po Aninem nastopu završalo: Kuhinja! Mineštra! Sleči bi se morala do golega

Spodbudni odzivi, ki lahko Ani laskajo, prihajajo tudi iz tujine:

Čeprav je slovenska predstavnica na Evrosongunavdušila dvorano s svojim močnim glasom in suverenim nastopom, se ji ni uspelo uvrstiti v finale. Po odzivih, ki jih najdemo na družabnih omrežjih, je imela dovolj podpore med občinstvom, a se žal ni izšlo.Eden od srbskih portalov Noizz, ki je v živo spremljal dogajanje v veliki dvorani Ahoy, je po drugi strani zapisal, da so pravo zabavo na odru priredile predstavnice Ukrajine, Rusije, Izraela, Cipra ..., medtem ko je vzdušje zdrsnilo na dno in s tem postalo najbolj dolgočasno prav z nastopom Ane s pesmijo Amen in pozneje še z makedonskim nastopom.Objavljamo nekaj zapisov z družbenih omrežjih, ki smo jih zasledili po Aninem nastopu.* Slovenije je ponosna na to sodelovanje, ostali mislimo, da bi morali nehati sodelovati v tej mineštri.* Samo na pol gole so se letos uvrstile. Izbor z očmi ne z ušesi.* Naši Ani niti z božjo pomočjo ni uspelo.* Čestitke za dobro odpeto skladbo! Si super pevka, oseba. Če bi imela Evropa boljši okus bi bila v finalu. Bog te blagoslovi in varuje!* Glede na to, kaj bo šlo v finalni nastop, sem vesel, da Ane ni zraven.* Preveč normalna je bila. Morala bi imeti zelen jezik, rogove in se sleči do nagega. Potem bi imela šanse.* Glede na to,kako je naša dobro odpela in kdo je šel naprej je več kot očitno,da je zadaj kuhinja.* Alelujo obdržimo kar doma! Bravo Ana in čestitke za odličen nastop in zastopanje* Singapur: Naredila si odlično delo. Ne morem nehati poslušati pesmi Ana. Hvala, ker si se udeležila tekmovanja s tako odlično pesmijo. Jaz ti podelil 12 točk.* Washington: Res škoda, ker se nisi uvrstila v finale. Imaš neverjeten lep glas. Mislim pa, da bi ti izbor druge pesmi bolj pristajal. Dobro bi ti šlo tudi z rockom ali metalom. Tvoj glas je rokerski.* Varšava: En velik aplavz za Ano in njen prečudovit nastop. Hvala za to punco!* Otok Vis: Ana, imela si moje točke. Ampak na žalost, na Evrosongu zmagujejo "El Diablo in Fallen Angel”, a žal ne Amen in Aleluja, ker Evropa ne mara več krščanstva in Biblije.* Manchester: Res mi je žal, da se nmisi uvrstila v nadaljevanje. Rada bi ti sporočila, da mi je tvoja pesem vščeč in da imaš neverjeten glas. Prav tako mi je je všeč tvoja domovina, ki sem jo obiskala nekaj let nazaj.