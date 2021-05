Ana vidno razočarana, spregovorila je o Kristusu (VIDEO)

Slovenija se poslavlja od letošnjega evrovizijskega prizorišča. Po torkovem nastopu na prvem polfinalnem večeru je slovenska delegacija ostala brez finalnega nastopa. A čeprav je razočaranje zagotovo prisotno, je Anin prvi odziv po razglasitvi poln upanja. Lahko bi celo rekli, da je tak kot njena skladba. Na facebooku je objavila zapis, v katerem je spregovorila o Kristusu in se zahvalila.»Samo eno življenje je in v Kristusu je vse ostalo že določeno,« je zapisala. Dodala pa: »Srčna hvala vsem. Rada vas imam!« K temu je pripela še gospel skladboIt Is Done.Za nacionalno televizijo je dejala, da se je zgodilo, kot se je. »Še vedo stojim za svojo skladbo,« je dodala. Vidno razočarana in z resnim izrazom na obrazu je povedala, da kar se glasbe tiče, je vedno delala na dolgi rok in z vsebino, ki preživi čas. Dodala je še, da je vesela, da so bili gledalci z njo, in upa, da bodo tudi na njeni nadaljnji poti.​Ana odkrito govori o svoji veri, ki je pomemben del njenega življenja. V zahvalnem govoru, ko je leta 2020 zmagala s skladbo Voda na slovenskem izboru Ema, je dejala: »Samo Jezus Kristus je ta, ki nas vodi skozi življenjske poti. Nikoli se nihče ne sme bati, da ni luči na koncu predora.« S to izjavo je sprožila kar nekaj polemik in slabe volje pri nekaterih evrovizijskih navdušencih.