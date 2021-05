Hrvati besni po Evroviziji, doletela jih je enaka usoda kot Slovenijo

Po včerajšnje polfinalu prireditve Evrovizija je jasno, da v finalu ne bomo gledali, ki sicer tudi po stavnicah ni kotirala najbolje. Nekakšno presenečenje pa je, če sodimo po današnjih odzivih, da v glavnem večeru na odru ne bo sosedov Hrvatov.(22)je zastopala njihove barve s pesmijo Tick-Tock in pred nastopom je dejala, da se vidi v finalu.​Mladenka kljub temu ni žalostna, z nastopom pa je zadovoljna. Vse prej kot zadovoljni so komentatorji na družabnih omrežjih. Prepričani so, da je bil njen nastop odličen, ljudje po Evropi pa da so glasovali za države, kjer imajo težave. V finale so se iz tega polfinalnega večera sicer uvrstile Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Ciper, Švedska, Belgija in Ukrajina. Med nadvse razočaranimi je najti tudi takšne, ki k ukrepanju pozivajo hrvaškega predsednika, nekdo je pripravil celo peticijo, s katero želijo Albino poslati v finale.Mnogi Hrvati so prepričani, da so jih okradli (primer je zgornja objava), mlada Albina pa je le uro po nastopu sporočila, da je to šele začetek: »Ne bodite žalostni in razočarani, ker mi nismo in jaz sem super! To je bil naš najboljši nastop v zadnjih letih, res smo se trudili. Hvala vsem za komentarje in za podporo.«Njen nastop si lahko ogledate spodaj: