Bi jo prepoznali? Takšna je bila predsednica Pirc Musarjeva na začetku novinarske kariere (FOTO)

Ker Televizija Slovenija letos praznuje 65 let, se v poletnih večerih z znanimi obrazi s področja televizije, glasbe, športa po desetletjih spominjajo televizijskih oddaj in predvsem obujajo duh časa.

Sinoči so v sklopu oddaje gostili predsednico republike Natašo Pirc Musar in med pogovorom pokazali njene posnetke z začetka novinarske poti. Pirc Musarjeva je končala študij prava, potem pa jo je zaneslo v novinarske vode. Voditeljica oddaje Bernarda Žarn je sogovornico vprašala, kako to, da jo je zaneslo v medijske vode.

Nataša Picr Musar na začetku novinarske kariere. FOTO: Zaslonski posnetek, RTVSLO

»Študij prava sem končala med delom na televiziji. Takratni urednik Lado Ambrožič mi je zagrozil, da če fakultete ne dokončam, ne bom dobila redne službe. Tako da sem dobila kar v redu potisk do tega, kar je bilo potrebno storiti. Mediji, sploh televizija je bila moja prva ljubezen, saj sem neizmerno uživala v tem poklicu. Nikoli ne bom pozabila tega obdobja, ki me je naredilo in determiniralo. In še danes z zanosom, včasih z malce žalostjo, pogledam na televizijo, kjer sem zrasla. Vedno mi bo ostala v prelepem spominu, zaradi samega dela in ljudi, ki so me takrat obdajali,« je povedala predsednica.

Kakšna je bila vaša pot na televizijo, preko avdicije, priporočil, je sogovornico vprašala Žarnova. »Lado Ambrožič je kar nekaj drastičnih spremeb uvajal takrat v informativni program in je naredil avdicijo prvič v zgodovini medijske hiše. Prijavilo se nas je 400 nadebudnih posameznikov, še danes se prav dobro spomnim, osem nas je splavalo na površje. To so bili moji začetki, leta 1989.«

Zaveje svež veter

Mnogokrat sliši, da kamor pride, zaveje svež veter. »Morda nisem tipično gorenjsko slovenska, imam več mediteranske energije. Razumem, zakaj ljudje rečejo, saj sem vedno nekje sekala ven. Ampak, vse, kar sem v življenju počela, sploh pa na televiziji, sem vedno počela s srcem, energijo. In danes, ko me večkrat mladi sprašujejo, kakšen napotek bi imela za njih, jim rečem, služba vam mora biti hobi, takrat boste delo opravili kakovostno. Če boste s težavo zjutraj vstali in si rekli, ah spet moram v službo, se ne bo dobro končalo. In vse, kar sem počela v življenju, je bil moj hobi.«