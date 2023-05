Pirc Musar: Ne delam si utvar, da znam in vem vse (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je skupaj z ljubljanskimi prometnimi policisti udeležila usposabljanja na prometnem poligonu Jarše pri Domžalah in relacijske vožnje do Bleda. Ob tem je pozvala vse motoriste, naj se ob začetku sezone ustrezno pripravijo na daljše relacije in naj gredo na motor le spočiti.

Dobro bi bilo, da bi vsak motorist na začetku sezone opravil trening varne vožnje, je povedala predsednica. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je povedala predsednica, bi bilo dobro, da bi vsak motorist na začetku sezone opravil trening varne vožnje. »Sama sem sicer motoristka že 40 let, ampak si ne delam utvar, da znam in vem vse, zato sem se danes res z največjim veseljem udeležila treninga in relacijske vožnje,« je izpostavila.

Dejala je, da je relacijska vožnja z razlogom trajala le eno uro. Kot je pojasnila, si je treba pred vsako novo sezono utrditi mišice in nabrati nekaj motoristične kondicije s krajšimi razdaljami. Motoristom je položila na srce tudi, naj se držijo mota, da na motor nikoli ne smeš sesti utrujen, česar se drži tudi sama.

Vsi udeleženci v prometu

Vendar pa ni dovolj, da so samo motoristi pozorni na promet, temveč morajo vsi udeleženci paziti na dogajanje v prometu. »Velikokrat kot motoristka opazim, da vozniki ne gledajo v vzvratna ogledala in nas prepozno opazijo,« je dejala. Zato je tudi voznike osebnih in tovornih vozil pozvala, naj bodo pozorni na motoriste.

Motoristka je že 40 let. FOTO: Jože Suhadolnik

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je vesel, da so na obisku v policiji gostili predsednico in da kot udeleženka v prometu promovira varno vožnjo. Prepričan je, da bo gesta predsednice prispevala k varnejši vožnji in večji varnosti v prometu, v katerem so motoristi ranljiva skupina.

Motoristi naj gredo na motor le spočiti. FOTO: Jože Suhadolnik

Letos se je zaradi slabega vremena v začetku pomladi motoristična sezona začela nekoliko kasneje, v zadnjih dneh pa je na cestah že veliko motoristov. Kot je povedal vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun, so po izboljšanju vremena minuli vikend na cestah policisti že obravnavali zelo veliko prometnih nesreč, v katerih se bili udeleženi motoristi.

Letos že trije

Na slovenskih cestah so letos umrli že trije motoristi. Lani je v celotnem letu umrlo 14 motoristov, od tega jih je bilo osem povzročiteljev prometne nesreče. »Zato je še kako pomembno, da govorimo o nevarnostih, ki prežijo na motoriste na cestah,« je izpostavil Kapun.

Pojasnil je, da želijo z dogodkom opozoriti predvsem na ustrezno pripravo motorista na začetek sezone. »Ni pomembno le, da imamo dobro zaščitno opremo in tehnično brezhibno motorno kolo, pomembno je tudi, da preizkusimo sami sebe in da ugotovimo, kako smo sposobni obvladovati svoje motorno vozilo in predsednica je predstavila lep primer, kako se to naredi,« je dejal Kapun.

Strpno in preudarno

Motoriste je pozval, naj bodo na cestah strpni, naj opazujejo okolico in predvidijo morebitne reakcije drugih udeležencev v prometu, saj lahko tako preprečijo marsikatero nevšečnost. Hkrati je pomembno, da se vozniki drugih vozil navadijo na prisotnost enoslednih vozil v prometu in da so nanje še posebej pozorni, saj imajo motoristi v prometu ožjo silhueto in se jih zato težje opazi.

Minister Poklukar se je ob obisku blejske policijske postaje seznanil tudi s pripravami policistov na prihajajočo turistično sezono. Ob pričakovani gneči poziva vse udeležence v prometu, naj bodo strpni. Kot je izpostavil, v prometu ne smemo ravnati impulzivno in nervozno, temveč strpno in preudarno ter v skladu s prometnimi predpisi.