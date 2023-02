Petra Škarja: »Ko je človek v stiski, poskusi vse«

Spoprijemanje z bolečo zapuščino preteklosti ni nikdar enostavno in ne obstaja recept, kako z njo živeti. Za Petro Škarjo je bila prelomna odločitev, da se odpravi na najbolj znano romarsko pot na svetu.

Camino je zanjo predstavljal prehod iz suženjstva do svobode. Več let je namreč skušala odstranili ali vsaj zmanjšati moč posledic spolnih zlorab iz zgodnjega otroštva. Romanje jo je osvobodilo bremena, ki je iz leta v leto postajalo vse težje, obenem pa jo je navdihnilo za pisanje knjige.

Ste avtorica več knjižnih uspešnic. Vaša knjiga CAMINO - Od suženjstva do svobode je bila prodana že v več kot 8000 izvodih. Kdaj ste odkrili ljubezen do branja?

Zagotovo so najpomembnejšo vlogo pri tem odigrali moja mama, teta in dedek. Vsi so imeli radi knjige in so mi jih že v otroštvu znali približati na način, da sem jih močno vzljubila.

Ko enkrat začutiš to ljubezen, se težko povsem izniči. Morda se je malo ohladila v času šolanja, ko se je od nas zahtevalo branje marsikatere zoprne knjige, a je ljubezen ponovno vzplamenela kasneje, ko sem že zapustila šolske klopi.