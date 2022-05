Palčica Pomagalčica v boju za Urbana

Že dobri dve leti je, odkar se koprsko društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki neutrudno borijo za pomoč hudo bolnim otrokom ter otrokom iz socialno šibkih družin. Srčno poganjalo društva je učiteljica Larisa Štoka, ki svoje poslanstvo več kot odlično opravlja, saj je pomagala že več kot 100 otrokom. Pred dvema letoma je društvo z akcijo za Krisa v kratkih šestih dneh zbralo skoraj štiri milijone evrov, od takrat pa je Palčica pomagala še 71 bolnim otrokom.

Tokrat se društvo bori za Urbana, ki bo junija upihnil tretjo svečko in potrebuje drago gensko terapijo, da bo lahko normalno hodil in govoril. Ob pomoči farmacevtske družbe so ciljni znesek štiri milijone znižali na dva, do zdaj pa so zbrali dobrih 900.000 evrov. Genske terapije, ki jo razvijajo za Urbana, bo deležno še 400 otrok po svetu, z enakim sindromom. K vseslovenski humanitarni akciji so pristopili mnogi slovenski olimpijci ter glasbeniki.

Lonček upanja. FOTO: Palčica Pomagalčica

Donacije za malega Urbana lahko nakažete na račun SI56 0400 1004 7069 045 pod šifro Lonček upanja ali pa kupite srečko v vrednosti pet evrov. Srečke dobite na vseh večjih servisih Petrol in OMV ter v trafikah 3dva. Vsaka srečka je dobitna, ker podarja otroška življenja. Najvišja, prva nagrada je 10 tisoč evrov. Med nagradami so tudi jadranje za 15 oseb, nastanitve na 55 pravljičnih lokacijah po Sloveniji ter mnogi odlični športni rekviziti.