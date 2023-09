Pahor razkril, kdo ga je po operaciji vrnil v življenje

Bivši predsednik Borut Pahor, ki se je pred kratkim pridružil ugledni agenciji, ki bi mu lahko zagotavljala lepe prihodke, se je na družabnem omrežju ganljivo spomnil na štirinožnega prijatelja.

Kot je razložil v daljšem zapisu, gre za nemškega ovčarja, ki mu je pomagal, da si po operaciji telesno in duševno opomogel. Pravzaprav ga je kuža, kot je zapisal Pahor, vrnil v življenje.

»To je As, čudovit nemški ovčar. Kmalu po vrnitvi iz UKC, kjer sem bil konec leta 2011 po operaciji skoraj mesec dni, me je čakal v nulo streniran in prelep kuža, ki sem ga vzel na Vipavskem. V nekaj mesecih mi je pomagal, da sem si telesno in duševno opomogel. V dolgih sprehodih podnevi in ponoči sva neskončno uživala. Moje stanovanje je postalo en sam pesjak, ampak mi ni bilo žal. Vrnil me je v življenje. Ko sem se odločil kandidirati za predsednika, ga je vzela skrbna družina, ki ji je bil zvest do nedavnega. Asu, tej čudoviti pasji mrcini, ki se je poleg kavča premaknila točno za toliko, kolikor sem se jaz presedel, bom hvaležen in vdan do konca svojega življenja.«