Nenavaden zaslužek bivšega predsednika Pahorja (FOTO)

Da so družbena omrežja veselje in promocija, pa tudi skrb in krhkost, je na zadnji dan v juliju spoznal Borut Pahor, nekdanji dvakratni predsednik naše republike, ki bo drugega novembra praznoval 60. rojstni dan. Vdrli so mu namreč v njegov Instagram profil, da je popolnoma izgubil nadzor nad računom in upravljanjem, potem so začele izginjati tudi objave v zadnjih mesecih in profilna slika, ki predstavlja lastnika.

Ker pa ima Pahor profesionalni račun na instagramu, so pri lastnikih in vzdrževalcih Instagrama (torej pri podjetju Meta) še isti dan vnovič pridobili nadzor. Bivši predsednik, ki bo od septembra naprej predstojnik katedre za slovenski nacionalni program na Novi univerzi v Novi Gorici, se je ob hitri vzpostavitvi profila, lahko kmalu oddahnil. Ni skrivnost, da je prav Instagram Pahorjevo najljubše družbeno omrežje.

Resnična zgodba

Kljub temu, da ni več v funkciji predsednika republike, njegova prepoznavnost sega daleč naokoli, tudi pri sosedih in širše. S sledilci je Pahor delil resnično zgodbo, ki se mu je zgodila v Umagu, kjer je s selfijem zaslužil pet evrov:

»To je resnična zgodba o tem, kako sem zaslužil prvih 5 evrov s selfijem. Skratka. Pridem v avtomatsko avtopralnico v Umagu. Jemlje samo kovance, jaz pa z bankovcem za deset. Žalosten. Kar naenkrat stopi iz avta z nemško registracijo mlajši moški in me v hrvaščini prosi za selfi. Jest sem za in narediva. Potem opazi mojo zadrego. Vrže v avtomat za 5 evrov kovancev, noče niti slišati, da bi mu povrnil, se usede v avto in gre. Potem razmišljam, od kod se je vzela ta dobra duša, vmes pa ugotovim, da sem ravnokar zaslužil prvih 5 evrov s selfijem.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih:

»G. Pahor, 2027 imate moj glas.«, »Borut, vi bi s selfiji z lahkoto preživeli.« »Kakšna zanimiva zgodba gospod predsednik!« »Ste res postali zvezda, odkar nimate več velike obveznosti, ste pozitivno spremenjeni. Lepo vas je spremljati.«

