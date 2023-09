Koliko bo po novem kasiral Borut Pahor

»Bivši predsednik Borut Pahor je z današnjim dnem uvrščen na londonsko listo govornikov, London Speaker Bureau. Ob tem izraža zadovoljstvo, da bo za organizacijo njegovih govorov poslej skrbela največja in ena od dveh najbolj uglednih tovrstnih agencij na svetu.« To sporočilo je pred dnevi objavil Borut Pahor na svojem uradnem instagram profilu, kjer mu sledi 138 tisoč ljudi.

Strastni Borut Pahor

Na spletni strani agencije ga izpostavljajo kot specialista za vojno v Ukrajini in njenih posledicah, svetovne usmeritve in kaj se lahko naučimo iz zgodovine. Predstavljajo ga kot elokventnega govorca, ki navdušuje s strastjo za združeno in mirno Evropo, z dobrimi poznanstvi med evropskimi politiki.

Če si mislite, da to ni nič posebnega, srbske Novosti opozarjajo, zakaj to ni tako majhna stvar. Omenjena agencija je po njihovih besedah ena najboljših na tem področju, zaradi česar bi se lahko Pahorju za vsako predavanje obetal precej lep honorar, menda tudi deset tisoč evrov na posameznega.

Nekateri iz družbe bivših predsednikov, kot je denimo britanski Tony Blair, prejme menda tudi 20.000 evrov.

Katera področja bi še lahko izkoristil

Pahor, tako Novosti, naj bi svetoval tudi velikim mednarodnim korporacijam, saj ima veliko izkušenj iz politike in dobro pozna mehanizme Evropske unije. Poleg tega bi lahko služil tudi s svetovanji za poslovanje na jugovzhodu Evrope.

Kaj pravi Pahor

Na elektronski naslov bivšega predsednika države Boruta Pahorja smo naslovili vprašanja glede navedb srbskega portala Novosti, med drugim, ali je že opravil kakšno predavanje ali je kakšno napovedano, kakšen honorar mu je obljubljen in glede sredstev, ki jih prejema kot bivši predsednik države, tako za plače kot za druge stroške. Zanimalo nas je tudi, če se bo, če podatki o visokih honorarjih za predavanja držijo, odpovedal prihodkom iz proračuna.

Iz pisarne bivšega predsednika države smo prejeli strnjen odgovor:

»Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike ureja tudi omenjena vprašanja. Vse honorarje v skladu z zakonom bivši predsednik v času enega leta, ko se mu izteče pravica do pisarne 22. 12. 2023, vrača v proračun. Veljavni proračun pa je znan in tudi že večkrat javno objavljen.«