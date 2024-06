Pahor je tekel marsikje, a tokratna trasa je bila nekaj posebnega. Tekel je kot otrok (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor si je med obiski tujine že večkrat nadel športna oblačila in se odpravil teč. Pred meseci je na primer tekel na Kitajskem, kjer mu je med tekom pretila tudi nevarnost. Letos se je na Instagramu oglasil tudi s teka po Parizu, pred nekaj dnevi pa s teka po Bakuju. Danes pa je objavil še sliko s teka po Londonu.

Med tekom po Londonu se je ustavil tudi pred eno najbolj znanih stavb v Veliki Britaniji - Buckinghamsko palačo. Ali mu je med postankom uspelo srečati koga iz kraljeve družine, ni sporočil.

»London, Buckingamska palača, radovedni ljudje vseh vrst, poletno, počitniško razpoloženje. Gneča po mestu je tako velika, da sem kmalu zavil v Hyde Park in tekel naokoli kot otrok. Zdaj pa domov, topleje je in kot nalašč za bicikl. Da o Touru, ki se začenja, niti ne govorim. To je peti letni čas in čakam ga celo leto,« je zapisal na Instagramu.

Glede na objave, ki jih deli na Instagramu, se zdi, da bo za letošnji Ljubljanski maraton, odlično pripravljen. Če se ga bo seveda udeležil. Glede na to, da se ga je v preteklosti že večkrat, je popolnoma možno, da se ga bo.

Pahor je pred tedni verjetno koga za hip prestrašil s svojo objavo na Facebooku. Javil se je namreč iz bolnišnice. Kot je zapisal, je imel več sreče kot pameti. Zakaj je šel v bolnišnico, si preberite v našem drugem članku.