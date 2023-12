Pahorjev tek bi se lahko končal zelo slabo: po opozorilu je raje tekel po sredini ceste

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor se je te dni mudil v kitajskem večmilijonskem mestu Guangdžov, kjer je potekala mednarodna konferenca. Kot je razkril, je ob robu konference spoznal veliko zanimivih ljudi. Čas pa je našel tudi za tek. Mu je pa med tekom pretila nevarnost, saj je tekel na območju, kjer so strupene kače.

Nekdo je zakričal za njim

»Pred odhodom iz Guangzhuja sem po tradiciji po končani konferenci odšel na tek. Vse je bilo čudovito zeleno in cvetje je opojno dišalo. Nenazadnje, to je blizu Hong Konga in Macaa,« je Pahor uvodoma zapisal na instagramu. Nato pa razkril, da je njegov tek postal zelo nevaren.

»Tekel sem ob robu igrišča za golf in prijazno osebje me je še bolj prijazno pozdravljalo. Do trenutka, ko sem se odločil nekaj sto metrov preteči po zaraščeni gošči. Takoj je nekdo zakričal za mano in se prijel za glavo. Poklapano sem se vrnil, vznemirjeni gospod pa mi je hitel nekaj nerazumljivo govoriti. Nedolžno sem skomigal z rameni, dokler mi ni pokazal table z opozorilom, da so tam strupene kače. Potem sem tekel nazaj do hotela po sredi ceste,« je zapisal Pahor, ki tega teka verjetno ne bo kar tako pozabil.

Če bi srečal strupene kače, bi lahko prijeten tek hitro postal neprijeten. A Pahor srečanja s temi zanimivimi živalmi in ni imel. Vsaj omenil ga ni v svoji objavi.

Pahorja lahko sicer večkrat vidimo teči. Udeležuje se tudi največje tekaške prireditve v Sloveniji - Ljubljanskega maratona. Na letošnjem je imel njegov tek tudi dobrodelno noto, saj je tekel za Karolino.