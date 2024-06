Iz bolnišnice se je oglasil Borut Pahor: Imel sem več sreče kot pameti (FOTO)

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je februarja lani uspešno prestal operacijo prostate. Vse od takrat pa na družbenih omrežjih ljudi o tem ozavešča in jih poziva, naj ne odlašajo z operacijo, če imajo težave s povečano prostato.

Tokrat se je Pahor sledilcem oglasil iz celjske bolnišnice, kjer so mu pred časom opravili omenjeni poseg. »V Splošni bolnišnici v Celju sem opravil redni pregled prostate. Vse je v redu. Drugače povedano, imel sem več sreče kot pameti, da sem se spričo nekajletnega odlaganja nujnega posega tako dobro izvlekel. No, zdaj sem priden in pridem na redni pregled vsakič, ko sem naročen,« je hudomušno zapisal ob fotografiji.