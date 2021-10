Pahor in Mattarella uživala v jagenjčku

Popolnoma sem prevzet od današnjega dogodka, polnega najbolj žlahtnih in plemenitih čustev. Prevzet od tega srečanja, ki je polno upanja, zaupanja in iskrene vere v lepšo, skupno prihodnost,« je po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello, ki mu je izročil najvišje državno odlikovanje Republike Slovenije, red za izredne zasluge, za osebne zasluge za poglobitev prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko in vzorno skrb za skupno evropsko prihodnost, sporočil predsednik Borut Pahor.

Konec minulega tedna sta med drugim skupaj uradno obiskala Novo Gorico in Gorico v Italiji, ki bosta kot dve Gorici in eno mesto pod geslom Go! Borderless leta 2025 skupaj postali evropska prestolnica kulture. Utrujena od obveznosti in slovesnosti sta se umaknila v restavracijo Pikol Lake Village - Jezerska vasica v Novi Gorici, kjer je naš predsednik gostil kosilo v čast predsedniku Italijanske republike.

V družbi družine Gašparin

Prisotni so bili tudi predstavniki italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italijanski republiki, so nam še sporočili iz Urada predsednika Republike Slovenije in nam zaupali, s čim so si napolnili želodce. Za predjed so izbrali bučno kremno juho z rjavim maslom in praženimi lešniki, glavna jed pa je morala na prošnjo italijanskih visokih obiskovalcev vsebovati meso, zatorej so v Pikolu poskrbeli, da se je na krožnikih znašel jagenjček iz ekološke vzreje kmetije Česnik z glaziranim kostanjem, krompirjevim pirejem in pečenim korenjem.

Da so bile brbončice zadovoljene, so v kuhinji poskrbeli s pripravo sladice, in sicer so predsednikoma postregli kaki - zlato jabolko z burbonsko vaniljo, kakavovimi zrni in vonjem prihajajočih praznikov. Ne smemo pozabiti na vrhunska vina, ki so jih postregli, in sicer so uživali v odlični kapljici rebule silveri letnik 2020, rdečem tenorju silveri letnik 2015 in sušeni rebuli silveri letnik 2015. Tadej Gašparin iz Pikola nam je zaupal, da je bil to prvi tovrstni obisk v njihovi restavraciji in da ekipa, ki je tisti dan poskrbela, da je bilo vse pripravljeno in postreženo, kot se šika, do zadnjega trenutka ni vedela, kdo jih bo obiskal.

»Zadevo nam je uspelo izpeljati v tajnosti in brez napak, kosilo je bilo dobro in okusno. Vemo, da italijanski predsednik je malo, a okusno,« nam je zaupal Gašparin, ki je ponosen, da jim je uspelo kosilo do zadnjega trenutka zaradi varnostnih razlogov skriti pred očmi javnosti.

Deležni smo bili pohval obeh predsednikov, kar naši družini ogromno pomeni.

»Deležni smo bili pohval obeh predsednikov, kar naši družini ogromno pomeni. Na tem kulinaričnem parketu sem namreč jaz že četrta generacija in ves čas si prizadevamo, da delamo dobro. Izkušnje so tiste, ki pokažejo, česa smo zmožni,« pravi Gašperin, ki je za konec še dodal, da so vsi zelo ponosni na celotno ekipo, ki je bila za potrebe omenjenega kosila nekoliko številnejša kot po navadi.