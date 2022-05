Otroci v vrtcu imajo svojega vzgojitelja čuka Jerneja zelo radi

Priljubljeni pevec skupine Čuki Jernej Tozon večino prostega časa preživi v naravi. Rad kolesari, teče, planinari, najraje pa se že v temi odpravi na sprehod v gozd, kjer posedi ter posluša naravo in njene nočne zvoke. Preostali čas porabi za nastope in priprave, vsak dan pa je vzgojitelj otrok v vrtcu.

»Otroci radi hodijo v vrtec, kar je znak, da nisem slab in da je moški lahko enako dober kot ženske vzgojiteljice,« nam je povedal Jernej, ki je že kot otrok skrbel za precej mlajšo sestro. »Starša sta šla na kak koncert, jaz pa sem poskrbel za sestrico. Nahranil sem jo in tudi previl, takrat v tiste tetra plenice. Ni mi bilo težko. Otroke imam rad in mislim, da to moraš imet tudi v sebi. Danes se s starši otrok v vrtcu vedno o vsem pogovorim, če je kaka težava ali kar koli. Mislim, da najprej moraš bit dober starš, da bo otrok tvoj vzor. Vsekakor pa očetje znajo poskrbeti za otroke enako kot mati, tako čustveno kot drugače. Pustimo izjeme.«

Jernej se je pred časom razšel z dolgoletno partnerico, vendar sta ostala prijatelja in se še vedno družita. Vseeno to pomeni, da je samski, drage dame.