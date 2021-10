Oto Pestner prejel kelih cesarice Barbare

Oto Pestner se je vpisal tudi v knjigo častnih gostov mesta Celje. FOTO: MOC

Sled je pustil v različnih glasbenih zvrsteh in kot avtor pomagal mnogim izvajalcem.

»Že dneve in tedne in leta stojim na postaji ...« so vsem dobro znani verzi popevke z naslovom Trideset let, s katero jeleta 1971, ko je bil star komaj 15 let, osvojil občinstvo na Slovenski popevki. Pestner, ki se je uveljavil v različnih glasbenih zvrsteh, tudi kot pevec v narodno-zabavni glasbi, še vedno je član znamenitega Alpskega kvinteta, je z očetom ob spremljavi harmonike nastopal že pri rosnih šestih letih, ko jih je štel osem, pa je sledil njegov prvi javni nastop v oddaji Pokaži, kaj znaš, kjer je osvojil drugo mesto.Leta 1968, pri 12 letih, je zmagal tudi na festivalu Zlata roža Portoroža in takrat je izšla njegova prva mala plošča z naslovom Najrajši sem pri očku. Leto pozneje je prvo mesto osvojil v Italiji na festivalu za mlade pevce v San Remu in postal mednarodno prepoznavno ime zabavne glasbe. Leta 1970 je že postal član New Swing Quarteta, leto pozneje pa je sledila zmaga na Slovenski popevki s pesmijo 30 let, za katero je glasbo in besedilo ustvaril, aranžma pa skladatelj. Pestner, ki je januarja letos dopolnil 65 let, se zmage na Slovenski popevki pred pol stoletja še dobro spominja.»Spominjam se, da sem bil na vrsti kot predzadnji. Ko je bila pavza, v kateri je žirija zbirala glasove, pa sva z očetom odšla iz dvorane,« opisuje. V dvorani je medtem vrelo, mrzlično so iskali, kam je izginil »ta mali«. Po kakšnih 15 minutah je do njiju pristopil producent in rekel, naj se hitro vrneva na oder, ker da sem nekaj dobil,« se še kako dobro spominja legendarni slovenski pevec, ki je tisti dan domov prinesel nagrado občinstva.»Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni. Pri petnajstih letih jemlješ to kot en vesel dogodek,« še doda. A prav ta zmaga ga je izstrelila med zvezde. Zato se mu je pol stoletja po tem glasbenem dogodku poklonila tudi Mestna občina Celje in mu za njegov doprinos h glasbi pa tudi prepoznavnosti knežjega mesta podelila kelih cesarice Barbare. »Oto Pestner je izjemen pevec. Za slovensko glasbo, kulturo petja in slovensko popevko je naredil veliko. Sled je pustil v različnih zvrsteh in kot avtor pomagal mnogim drugim izvajalcem. Seveda smo Celjani nanj izjemno ponosni, saj se je tukaj rodil, obiskoval osnovno šolo, posnel prve pesmi in nastopal s svojim očetom. Veliko je naredil za prepoznavnost mesta, zato mu s ponosom izročamo županovo priznanje in kelih cesarice Barbare in želimo še mnogo uspešnih glasbenih let,« je v nagovoru Pestnerju izpostavila celjska podžupanjaA Oto še danes meni, da ni bil zvezda, saj to v naši nekdanji skupni državi sploh ni bilo mogoče. Zvezde so bili namreč le tisti glasbeniki, doma nižje od Zagreba. »Res pa se je zanimanje po tem nastopu močno povečalo, komponisti so se trudili napisati še nekaj podobnih skladb. Ena takšnih, ki je bila pri ljudeh zelo lepo sprejeta, je bila skladba Vse je lepše, ker te ljubim,« še pove Pestner, ki je z očetom veliko nastopal po celjskih kavarnah in hotelih, zato ga na Celje vežejo lepi spomini. Izdal je več kot 45 samostojnih albumov, enako število tudi s skupino New Swing Quartet, prek 30 pa z Alpskim kvintetom. Od teh so bili nekateri prodani v milijonskih nakladah. Kot skladatelj, aranžer, producent in izvajalec je soustvaril več kot 5000 skladb.Pečat je pustil tako v črnski duhovni, klasični kot tudi narodno-zabavni glasbi in džezu. Ni pa kelih Barbare Celjske edina nagrada, ki jo je prejel v svojem rojstnem mestu, saj je leta 1998 prejel tudi srebrni celjski grb. Zdaj se je vpisal v knjigo častnih gostov mesta Celje.