Osamljeni Kaloh ogovoril Šetinc Paškovo, Logar in Irglova pa sta se prešerno smejala (FOTO)

Poslanci so novembrsko plenarno zasedanje državnega zbora začeli z vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrom. Še pred začetkom seje pa je utrip v dvorani ujel Delov fotograf.

Dejan Kaloh, ki je v ponedeljek zjutraj objavil daljše odprto pismo javnosti, v katerem je povedal precej krepkih čez Anžeta Logarja in njegove Demokrate, je sedel v neposredno bližino Mojce Šetinc Pašek in Mihe Kordiša. Med vsakim od njih je bil sicer po en prazni sedež. Kaloh je ogovarjal kolegico Šetinc Paškovo, ki je prav tako nepovezana poslanka.

Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nepovezana poslanca Eva Irgl in Anže Logar pa po novem sedita poleg poslancev NSi. Pred začetkom poslanskih vprašanj sta bila vidno dobre volje in nasmejana do ušes. Novopečeni predsednik Demokratov je sicer Kalohove obtožbe v pismu označil za neresnične.