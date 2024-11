Logar se je odzval na brutalen zapis Kaloha. To je povedal njemu in javnosti

Predsednik novoustanovljene stranke Demokrati in poslanec Anže Logar je navedbe poslanca Dejana Kaloha označil za neresnične. Ton Kalohovega pisma pa je upravičil njegovo zadržanost pri imenovanju na podpredsedniška mesta, je dodal Logar.

Samostojni poslanec Dejan Kaloh je v odprtem pismu pojasnil umik od Demokratov Anžeta Logarja. Zatrdil je, da je iz SDS izstopil iz osebnih razlogov in samospoštovanja, Logarjev izstop pa pripisal »bolni želji« po oblasti. Meni, da mu gre za politično preživetje in črpanje proračunskega denarja, besede o sodelovanju pa da so le leporečje.

»Tudi to pismo kaže, da smo nekompatibilni, da drugače gledamo na politiko,« je Logar dejal v izjavi za medije. Sam pri sebi je razčistil, da sodelovanje ne pomeni pogojevanja, kaj šele izsiljevanja, pravi, vesel pa je, da je to storil pred kongresom, da lahko Demokrati začnejo svoje delo brez internega spopada. Ob tem je Kalohu zaželel veliko uspeha na njegovi nadaljnji poti.

Deloval bo kot samostojni poslanec

Kaloh je, tako kot Logar, nedavno izstopil iz SDS in pričakovati je bilo, da se bo pridružil v soboto ustanovljeni stranki Demokrati, s še eno nekdanjo poslanko SDS Evo Irgl pa da bo trojica oblikovala poslansko skupino Demokratov, za katero potrebujejo vsaj tri poslance. A Kaloha na sobotni kongres ni bilo. Do konca mandata bo deloval kot samostojni poslanec, je dejal v današnji izjavi za medije, medtem pa se je presedel na nasprotno, levo stran dvorane.

Dejan Kaloh je bil v odprtem pismu oster. FOTO: Leon Vidic/Delo

V poslansko skupino nepovezanih poslancev Logar ne bo šel, pravi. Možnost poslanske skupine Demokratov je »zaenkrat odšla«, kar pa ne pomeni sodelovanja na projektni osnovi, je dejal. Sam se bo posvetil ustanavljanju stranke in vzpostavitvi njenih temeljev.

Poslanskih kolegov k sodelovanju pri Demokratih ne bo nagovarjal, pravi, nagovarjali bodo s svojim programom, ki so ga sprejeli na sobotnem kongresu. Zdaj bomo šli na teren in ko bomo vzpostavljali lokalno mrežo, se bomo hkrati tudi o teh programskih rešitvah pogovarjali z ljudmi na terenu in stranko gradili od spodaj navzgor,« je dejal.

Ob ustanovitvi stranke mu ni čestital nihče od nekdanjih poslanskih kolegov iz SDS, je še navedel.