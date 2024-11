Kaloh brutalno nad Logarja: »Nimaš kadra, nimaš denarja, nimaš karizme voditelja«

Poročali smo že, da je bil po sobotnem ustanovnem kongresu stranke Demokrati, ki ji predseduje Anže Logar, zelo nezadovoljen njegov poslanski kolega Dejan Kaloh, ki na kongres sploh ni prišel, saj naj bi svojo udeležbo pogojeval s podpredsedniškim mestom v novi stranki.

Kaloh je ob tem napovedal, da bo javnosti pokazal Logarja brez maske.

Spisal je daljše odprto pismo javnosti in ga naslovil: Anže Logar brez maske - izkoriščevalski antidemokrat in vnaprejšnja prevara volivcev.

Za komentar navedb iz pisma Dejana Kaloha smo se obrnili na stranko Demokrati oziroma Anžeta Logarja. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Dejan Kaloh FOTO: Arhiv

Na začetku pisma je Kaloh Logarju zapisal:

1. Vajen si živeti iz državnega proračuna,

2. Nimaš poguma in

3. Volivci imajo še dovolj časa, da te zavrnejo.

In nadaljuje:

»Najprej razčistiva moje »pogojevanje« (ti temu praviš izsiljevanje, da se bolj dramatično sliši, ne?) glede podpredsedniškega mesta v tvoji stranki. Ti mi nisi mogel pokazati nobenih vrat, ker jaz nisem enostavno želel vstopiti v tvojo lažno politično zgodbo, potem ko sem dokončno spoznal, da si vnaprejšnja prevara volivcev in zelo sebičen človek. V svojih dejanjih in v svojih pričakovanjih sem bil vedno kristalno jasen, kakor tudi moji podporniki, ki so zaradi mene želeli vstopiti ali so že vstopili v tvojo stranko. Nič hudega, bodo ekspresno tudi izstopili.

Zdaj pa obelodanimo še tvoje dejansko pogojevanje. Ti si meni pogojeval vse živo: če bi želel sodelovati s tvojo stranko, ne bi smel več tvitat (!?), če bi želel postati predsednik odbora v Mariboru, ne bi smel sodelovati s tem ali onim posameznikom. Za določene aktualne mestne svetnike v MS MOM si celo eksplicitno dejal, da ne smejo sodelovati pri tvoji stranki, ker so prej bili v drugih strankah in da niso format človeka za tvojo stranko. Halo? To je ta tvoja politična širina? Potem pa smo gledali ves politični odpad iz nekaterih že propadlih in drugih hitro propadajočih strank, ki si ga zbral v soboto v Mariboru! To so sami »top format posamezniki«? So pravega formata prav tako ljudje, ki so v tvoji stranki in so v sodnih postopkih zaradi poslovnih goljufij in goljufij na račun evropskih sredstev? Slednje sem te vprašal tudi direktno v obraz, a odgovorov nisem dočakal. Zaradi teh tvojih bleferskih in dvoličnih potez pač ne morem sodelovati s teboj.

Moj nepodpis tiste famozne izjave in kasneje izstop iz SDS je bil čisto osebna in specifična politična zadeva in v prav nobeni povezavi s tvojim političnim projektom. Jaz sem se iz SDS poslovil zaradi mojih osebnih razlogov in samospoštovanja, ti pa zaradi bolne želje po oblasti.

Naredil si amatersko napako, ker si mislil, kako je meni tvoja zgodba prišla kot naročena in da jo krvavo potrebujem za svojo politično preživetje. Mislil si, da sem lahka politična tarča, a si se uštel na celi črti. Na koncu se je izkazalo, da si me hotel samo nedemokratično izkoristiti. Seveda ti je spodrsnilo.

»Ko človeka enkrat naštudiraš, potem lahko z njim manipuliraš,« so tvoje besede in v skladu z njimi tudi funkcioniraš. Manipulirati seveda ne moreš z vsemi ljudmi in nikakor ne ves čas. S tabo sem v zadnjega pol leta opravil več pogovorov, takšnih in drugačnih. Plast za plastjo se je odkrival tvoj pravi obraz, ki je milo rečeno – obraz antidemokrata. Pravo nasprotje medijsko polikane podobe osladnega politika, ki sicer samo leporeči in nikoli nič vsebinskega ne pove.

Na tvojo pobudo sva se večkrat srečala. Skupni imenovalec teh srečanj je vedno bil pogovor na temo ustanovitve poslanske skupine, za kar si poleg ene poslanke potreboval še mene. Vedno si govoril le o denarju. »Čimprej moramo ustanoviti poslansko skupino, da dobimo denar iz državnega proračuna. Čimprej moramo ustanoviti stranko, ker bomo dobili še ekstra denar iz proračuna, ki bo vezan na delovanje te poslanske skupine.« In tako dalje. Se vidi, da si se zadnje desetletje kot poslanec zelo navadil na proračunski denar. Tvoje besede: »Poslanska služba je najboljša služba na svetu, saj prideš v parlament, ko ti je, in razpravljaš, ko ti je, ter zato dobiš plačilo,« so povedale o tebi vse in še več. Če si do sedaj bil majhna proračunska pijavka na račun pridnih in delovnih rok slovenskih davkoplačevalcev, s tvojo stranko očitno želiš postati samo še večja pijavka prisesana na državni »erar«. A seveda ne z mojo pomočjo.

Že pred ustanovnim kongresom si poldrugo leto pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami kot popolni politični amater delil ministrske funkcije, predvsem tistim, ki si jih imel v Platformi sodelovanja. Nekaterim naivnim posameznikom si obljubljal celo veleposlaniška mesta. Iz spoštovanja do njihove integritete jih na tem mestu ne bom imenoval. Mnogi so te sicer v polžjem procesu tvojega političnega osamosvajanja že spregledali in ti pomahali v slovo. Spet drugi so samo zamahnili z roko, češ, Logar je ohol in vzvišen že od nekdaj, ter niti slišati niso želeli glede političnega sodelovanje s tabo.

Tudi zaradi teh karakternih lastnosti si stranko zastavil po načelih absolutizma, kjer si ti = stranka, ker si pač »najlepši in najpametnejši«. Ostali so zate zgolj podložniki. Koliko njih jih bo na koncu le ostalo? Bodoče člane svoje stranke želiš predvsem udariti po žepu. Ukvarjal si se predvsem s tem, kakšen naj bo letni znesek članarine in se ob tem hihital, da bodo 50 evrov »pa ja že imeli.« Ob tem si hitel računati, koliko finančnih sredstev boš zbral na račun teh 350 ljudi, ki so se že včlanili v stranko in pripomnil, da bodo morali letno članarino plačati takoj po kongresu, naslednjo pa že marca prihodnje leto. Za 100 evrov bodo torej lahko brali puhel program stranke brez vsakršnih konkretnih zavez, ti pa jih boš kot kmete na šahovnici premikal do volitev sem ter tja. Potem boš itak pogorel, morda zgolj rešil svojo politično kariero.

Tvoje besede o sodelovanju in povezovanju so zgolj leporečje za morebitne naivne volivce. Resnica je drugačna. Za SDS si mi dejal, da je to stranko potrebno terminalno uničiti. Dobesedno – terminalno uničiti, kar so sovražne besede vredne popolnega anti-demokrata. Za NSi si rekel, da bo propadla po inerciji, zaradi vstopa tvoje stranke na politično prizorišče. Za Petra Gregorčiča si privoščljivo dejal, da je nezanesljiv in da si vedel, da mu ne bo uspelo priti v evropski parlament. No, potem si ga sam klicaril in dobil košarico. On se je za razliko od tebe vsaj upal stehtati na evropskih volitvah. Bodočo stranko P DS Lotriča si označil za satelit SDS in tako naprej. Težko boš s kom sodeloval kolega dr. Logar, če bi ene rad terminalno uničil, o drugih pa ne najdeš ene same lepe besede.

Dejal si, da boš po naslednjih volitvah imel 20+ poslancev. Nikar se smešit! Nimaš kadra, nimaš denarja, nimaš kapitalskega zaledja, nimaš karizme voditelja in, kar je najbolj žalostno – nimaš prav nobenih programskih rešitev za Slovenijo! Gre ti zgolj za lastno politično preživetje in za nadaljnje črpanje proračunskega denarja. Tebi je čisto vseeno za Slovenijo in za slovenske državljane in državljanke.

Hvala za tvoje NE-Demokrate. S teboj biti v isti stranki in sedeti v isti poslanski skupini bi bilo zame nečastno dejanje.

Integriteta in načelnost sta pri meni vse. V politiki bom v prihodnosti sodeloval samo z osebami, ki imajo resničen pogum za spremembe, ki so jasni v svojih besedah in stališčih in ne držijo fige v žepu. Kot poslanec bom vztrajal pri svojih načelih in ne bom sklepal gnilih kompromisov.

Nasvidenje na naslednjih volitvah!«