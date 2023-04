Oriana se rada vrača v mesto, kjer je preživela pol življenja

Njena kariera se je pred leti začela v oddaji Atlantis, ki sta jo vodili skupaj s Katarino Čas, danes pa vsestranska Oriana Girotto, ki jo prijatelji poznajo kot sproščeno in zabavno osebo, poučuje italijanski jezik in opravlja delo turistične vodnice. Italijanščino je Oriana poučevala že prej, sočasno sodeluje s turisti in Ljubljano predstavlja italijansko govorečim gostom, ukvarja se tudi s koncertnim turizmom.

Mama dveh sinov, ki jo lahko gledamo tudi v filmu Nekaj sladkega – ta je na velika platna prišel v začetku letošnjega leta –, pa je v oddaji Kolo sreče razkrila, da je do svojega 23. leta živela v Benetkah. »Benečani, ki zares tam stanujejo, imajo svoj čoln, čeprav so malo omejeni. Oni ne morejo kar tako potovati. Benečani potujejo z vaporetti, to so nekakšni vodni avtobusi. V tistem trenutku vidiš, kako je v bistvu težko. Težko je predvsem, če študiraš v Benetkah. Vsako predavanje je na drugi lokaciji in se moraš premakniti,« je razložila Oriana, ki Benetke obožuje in jih še vedno obišče vsaj enkrat na mesec.