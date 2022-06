Ojoj, poglejte, kako jo je Špela Grošelj zagodla svojemu bivšemu

Nekdanji vojaški specialec Gregor Poljanec Kirsch in bivši partner Špele Grošelj je te dni praznoval 44. rojstni dan. Čeprav sta se že pred časom razšla, sta Špela in Gregor ostala dobra prijatelja. In kot se za rojstni dan tudi spodobi, so Gregorja malce potegnili za nos.

Pevka je na instagramu delila serijo fotografij, in sicer še iz časov, ko sta bila z Gregorjem par. »Ko sem te spoznala si bil mlad... danes si v srednjih letih... še 6x greš na morje pa boš starina,« je zapisala ob fotografijah.

A to še ni bilo vse. V ozadju pevkinih zgodb na instagramu se je predvajal zvočni posnetek, po katerem lahko sklepamo, da si je Špela za rojstni dan Gregorja malce privoščila. Na posnetku se sliši ženski glas, ki po telefonu pokliče Gregorja. Izdaja se za njegovo sosedo in mu potarna, da je pred dnevi na hodniku zavohala vonj po travi ter da predvideva, da je prihajal iz njegovega stanovanja. Kirsch je bil ob tem šokiran: »Kaj, kako?! Saj sploh ne kadim!«

Gregor je k sreči kmalu dojel, da ga nekdo vleče za nos.