Oglasil se je Marko Potrč: Hvaležen sem

Eden najbolj razvpitih Slovencev in strastnih nasprotnikov vladnih ukrepov proti širjenju epidemije koronavirusa, se je pred kratkim z družino podal na Švedsko. Številne zanima, kaj tam počne in kako njegova družina tam živi. Preko družabnih omrežij svoje sledilce informira o tem, kako je in kaj počnejo.»To je Švedska v božičnem času. Nasmejani ljudje na ulicah, sproščeni v barih, restavracijah in kavarnah ter všečno okrašene ulice. Poleg tega pa seveda še zmeraj upoštevajo razdaljo, vestno skrbijo za higieno rok in koga z znaki bolezni še tudi nismo srečali. Seveda veljajo določene omejitve in določene usmeritve, a ljudem je ob upoštevanju le-teh tako rečeno dovoljeno živeti. Hvaležen sem, da lahko moja otroka tukaj doživljata ta lep božični čas kot tudi obiskujeta šolo in sta nasploh otroka. Švedska je prijazna do gostov, ki ostanejo malce dlje. In tega ji ne pozabimo. Še posebej ne v času, ko je normalnost najvišje cenjena dobrina. Vsem pošiljamo iskreno lepe pozdrave in želimo vse dobro!«