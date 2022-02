Čas koronavirusa je bil ravno pravšnji, da je legendarni Tone Vogrinec našel dovolj časa in se posvetil pripravljanju svoje biografije. Poklical je prijatelja, znanega novinarja, pisatelja ter publicista Marka Radmiloviča, in hitro sta našla skupni jezik pa tudi čas, v katerem sta se posvetila biografiji ene najbolj prepoznavnih športnih osebnosti Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Vsi me kličejo Tona je naslov biografije, ki sta jo soavtorja prvič predstavila v Ljubljani, v športni trgovini Hervis, kjer se je nagnetlo veliko znanih slovenskih smučarskih imen, prijateljev in podpornikov iz vse...