Te novinarke na RTV Slovenija ne boste več videli in slišali. Gre za maščevanje?

Vlada je javni zavod RTV Slovenija pred kratkim razveselila z novico, da jim bodo namenili dodatna sredstva, a to nikakor ne pomeni, da sprememb na RTV Slovenija ne bo.

Slaba novica je te dni dosegla novinarko Nino Kojima, znano dopisnico iz Londona. Z javne televizije na Kolodvorski so jo obvestili, da zaradi spremenjenih okoliščin odpovedujejo medsebojno sodelovanje. Uradno je razlog drugačna organizacijska osnova, vsebinska prenova oddaj, omenjajo pa tudi finančne razmere, zaradi vsega naštetega pa morajo pogodbo, ki je bila sklenjena do konca leta 2024, odpovedati.

Tega ji niso napisali

Ustno so ji podali še en razlog, zakaj mora oditi. Kot nam je razkrila, so ji dejali, da se je na RTV Slovenija vrnila z napačnimi ljudmi. »Sem vprašala, kdo so to? 21 let živim v tujini in me politične zgodbe ne zanimajo.« Kdo ji je izrekel te besede? Pravi, da producent Gregor Meglič, Ksenija Horvat, s katero sta se spoznali na BBC pred 32 leti in s katero sta bili vedno v prijateljskih odnosih, pa je to potrdila, nam je zaupala.

Dopisnica iz Londona je za RTV Slovenija delala do leta 2018 (sledila je krajša prekinitev, nato pa vnovična vrnitev): »Pa mi takrat ni nihče rekel, da sem Kučanov kader.« Dodala je: »Po duši sem liberalec in sem free bird (op. p.: svobodnjakinja). Ne identificiram se s katero koli politično strujo. Sem pa jasno povedala, da so določene stvari v Sloveniji absolutno nespodobne.«

Tiffany Sadler, veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Nina Kojima, zaenkrat še dopisnica RTV v Združenem kraljestvu, Simona Leskovar, pooblaščena veleposlanica Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. FOTO: Mediaspeed.net

Totalna čistka

Po njenem mnenju je to, kar se zdaj dogaja na RTV Slovenija, brutalni kapitalizem in da se poskušajo znebiti vseh tistih, za katere pravijo, da so prišli z napačnimi ljudmi.

RTV Slovenija bi od aktualne vlade, tako ocenjuje sogovornica, brez težav dobila desetodstotno povišico, a se morajo najprej znebiti tistih, ki so prišli z 'napačnimi ljudmi': »Kdo je glavni kapitalist, brutalni lastnik RTV Slovenija, sam najbolje ve, ima pa dobre agente, ki vse izvršujejo.«

Motiv tudi maščevanje?

Pristavi še, da sta pred 25 leti s pokojnim novinarjem Marjanom Jermanom, ​avtorjem znamenite rubrike Kje pa vas čevelj žuli, razkrinkala osebo (ime znano uredništvu), ki se je zdaj zavihtela na eno najvišjih funkcij omenjenega javnega zavoda: »Ko sem videla njegovo ime, sem vedela, da je konec z mano in se mi bo maščeval. Ni mi jasno, kako nekateri kljub takšni preteklosti v Sloveniji še naprej prosperirajo.«

Pogovor zaključi z besedami: »Kdor koli misli, da se bo kar koli v zvezi z mediji v Sloveniji spremenilo, se ne bo. Žal mi je RTV Slovenija, žal mi je, da sem šla na referendum in podprla zakon. To je ena največjih napak mojega življenja.«