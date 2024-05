Grozljivka na znanem evropskem letališču: oseba končala v motorju letala, ni ji bilo pomoči

Iz Nizozemske poročajo o tragični nesreči. Ena oseba je umrla na glavnem letališču v Amsterdamu, potem ko jo je posrkal letalski motor.

Za zdaj še ni jasno, ali je bila neznana oseba potnik ali zaposleni. Osebo je posrkal motor letala KLM Cityhopper Embraer E190, medtem ko se je letalo pripravljalo na polet na Dansko. Po prvih podatkih so bili potniki in člani posadke priča tragični smrti.

Izjava amsterdamskega letališča Schiphol ob tragičnem dogodku se glasi: »Danes je prišlo do grozljivega incidenta, v katerem je oseba končala v motorju letala. Naše misli so s sorodniki žrtve in potniki in kolegi, ki so bili priča temu.«