California se vrača z novo glasbo

Malo je albumov, s katerih so se v glasbene anale zapisale skoraj vse pesmi na njem. Še 1000 km skupine California je eden takšnih, Ustavil bi čas, Ledena ptica, Stara barka pa so bile tudi zadnje skladbe, ki jih je skupina posnela pred dvema desetletjema. Kot je znano, so Matjaž Zupan in ekipa nastopali do leta 2004, ob predlanski reaktivaciji pa so do zadnjega kotička napolnili kranjski Glavni trg ter od takrat organizirali le tri koncerte. V petek, 7. junija, se prekaljeni glasbeni mački vračajo na mesto zločina, na brezplačnem koncertu pa bodo ob največjih uspešnicah igrali tudi svežo glasbo, ko bodo predstavili tudi prihajajoči radijski singel. Ker so koncerti Californije zelo redki, je udeležba za oboževalce in ljubitelje slovenskega popa obvezna, še menijo člani skupine. »Naslova nove skladbe vam še ne izdam, se nam je pa zdelo prav, da zvestim poslušalcem ob 35. obletnici skupine podarimo nekaj posebnega,« je povedal frontman Matjaž Zupan, ki ga poznamo tudi kot Mz Hektorja.