Kek si na EP želi peljati fizično dobro pripravljeno vrsto, tekme bo gledal tudi premier (FOTO in VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na zanjo najpomembnejši turnir v zadnjih 14 letih. Selektor Matjaž Kek bo na Gorenjskem pilil pripravljenost svojih izbrancev za evropsko prvenstvo, ki se bo v Nemčiji začelo 14. junija. Pri tem bo iskal fizično pripravljenost ter lastno in zadovoljstvo številnih navijačev.

Tekme bo gledal tudi premier

Veliko uspeha je ob obisku na Brdu reprezentanci zaželel tudi predsednik vlade Robert Golob. »Ponosno sem tu na pripravah slovenske reprezentance na EP. S tem osebno ter v imenu vlade in države izražam spoštovanje in zahvalo športnikom, ne le nogometni reprezentanci, ker so najboljši ambasadorji države,« je dejal Golob.

Poudaril je, da se v vladi zavedajo povezanosti med športom, turizmom in gospodarstvom, »zato smo ta ministrstva združili«. »Eden rezultatov tega je tudi bodoča poslovna konferenca, ki bo vzporedno z EP v Münchnu v sodelovanju z NZS,« je še povedal Golob.

Zbor slovenske reprezentance za priprave pred EP v Nemčiji. Brdo pri Kranju. FOTO: Leon Vidic/delo

»Verjamem, da bo iz tega sodelovanja športa, turizma in gospodarstva zrasel še marsikateri okusen sadež. Še enkrat čestitke za uvrstitev na EP, veselim se tekem, ki si jih bom tudi sam ogledal, in želim našim fantom in navijačem obilo športnih užitkov,« je zaključil Golob.