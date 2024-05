Grozil, da jo bo ubil; prepovedali so mu približevanje

Trebanjski policisti so bili obveščeni o nasilju v družini v okolici Trebnjega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 36-letni nasilnež izvaja nasilje nad partnerko in ji grozi, da jo bo ubil.

Moškemu so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi zaradi sumov, da bi lahko ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Zoper 36-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.