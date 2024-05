Čistimo pred dopustom: poslovite se od preluknjanih napihljivih igrač, polomljenih kanglic in lopatk

Preden nas obišče poletje ter z njim čas za dopust, počitnice, sproščene dneve na plažah, ob bazenih, v gorah ali na domačem vrtu, se prepričajte, da bodo pripomočki, ki jih boste tedaj potrebovali, v dobrem stanju. Kar pomeni, da je treba na plan izvleči vse, kar je bilo v hladnem delu leta pospravljeno v kleti, na podstrešju ali v garaži, zadeve vzeti pod drobnogled in predmete, ki jih je načel zob časa ali so poškodovani, iz drugih razlogov zavreči ter si omisliti nove.

Luknja v brisači

Naj bo na plaži, na domači terasi ali ob bližnji reki, ležalniki in lahki prenosni stoli vedno pridejo prav. Poležavanje ali sedenje na njih je prijetnejše kot na trdih kamnih ali drugi neudobni podlagi. Zato si vzemite čas in dobro preglejte vašo zalogo. So stoli iz lanskega poletja še v dobrem stanju ali je ogrodje poškodovano in tkanina natrgana? Če velja slednje, ne tvegajte padca na trda tla. Raje dotrajane zavrzite in si omislite nove.

Če je ogrodje stolov za na plažo poškodovano in tkanina natrgana, si omislite nove.

Enako velja za brisače, ki jih uporabljate pri kopanju. Te, naj bodo še tako lep in dragocen spomin na prejšnja poletja, ne trajajo večno. Tiste z luknjami, izvlečenimi zankami, grobo tkanino in na videz dotrajane vam v omari delajo le gnečo. Uporabite jih v druge namene, denimo za brisanje razlite tekočine ali kot prevleko na postelji hišnega ljubljenčka, veseli jih bodo tudi v zavetišču za živali. Skratka, namenite jim drugačno uporabnost, vi pa si omislite nove.

Proč s poškodovano

plastiko

Od lani vam je ostalo še kar nekaj odprtih krem za sončenje, ki ste jih jeseni pospravili k drugim pripomočkom za na plažo. A glede na to, da krema za sončenje v odprti embalaži, sploh če je bila izpostavljena visokim temperaturam, izgubi učinkovitost, si raje omislite novo zalogo. Če imate katero v še zaprti embalaži, preverite njen rok uporabnosti, v nobenem primeru ne uporabljajte kreme nenavadne barve, vonja in teksture.

Tudi higienske pripomočke, ki ste jih lansko poletje prinesli s počitnic v hotelu, kot so mila, šamponi in geli za prhanje, ali ste takšne v manjši embalaži celo kupili, ne spomnite pa se več, koliko let nazaj, je bolje zamenjati z novimi. Sploh, če na embalaži ni mogoče prebrati datuma uporabnosti.

Predmete, ki jih je načel zob časa ali so poškodovani, je treba zavreči ter si omisliti nove.

In ko smo že pri plastični embalaži: vidno dotrajane bidone za pijačo, poškodovane ali celo počene plastične posodice za hrano, v katerih na plažo nosite malico, nadomestite z novimi. Res je, da je v duhu varovanja okolja te dobro uporabljati več let, a če se vaše ne zapirajo več dobro, so na njih nepremagljivi madeži ali razpoke, je čas za nove.

Dotrajane potovalke

Da med pripravami za dopust ne bi bili deležni negativnega presenečanja, kot so denimo nedelujoča zadrga, strgano dno potovalke ali poškodovano ogrodje kovčka, dobro preglejte vse, kamor boste poleti pakirali oblačila in drugo za na pot. Če opazite, da so potovalke in kovčki dotrajani in se nanje ne morate več zanašati, jih zavrzite in si omislite nove. Tako se boste izognili marsikateri zadregi.

Poslovite se od preluknjanih napihljivih igrač, polomljenih kanglic in lopatk. FOTO: Nadezhda1906/Getty Images

Prepričajte se, da so stoli in ležalniki brezhibni. FOTO: Artisteer/Getty Images

Če je zadrga pokvarjena, zavrzite potovalko. FOTO: Ivan-balvan/Getty Images

In za konec še – kopalke. Te se zaradi slane, klorirane vode, peska na plaži, vročega sonca raztegnejo, izgubijo elastičnost in ne dajejo več prave podpore delom telesa, ki jih zakrivajo. Če se v njih ne počutite več dobro, si še pred počitnicami privoščite nove, od starih pa se za vedno poslovite. Tako kot tudi od preluknjanih napihljivih igrač, polomljenih kanglic in lopatk. Za varno in prijetno igro otrokom kupite nove. Če so sploh še aktualne.