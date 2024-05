Ste že slišali našo predsednico peti? Na Prevaljah so bili ljudje navdušeni (VIDEO)

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je ponovno prijela za mikrofon in na Prevaljah zapela skupaj s članoma dua BQL Anejem in Rokom Piletičem. To sicer ni bilo prvič, da smo javno lahko slišali, kako poje. Lahko smo že lani, ko je pela ukrajinsko narodno pesem Cvite teren.

Kot lahko slišimo v videu, ki ga je objavila facebook stran Koroška Čveka, je trojica zapela pesem Ledena. Gre seveda za Siddhartin hit, ki je izšel pred nekaj leti. Sodeč po slišanem, je Pirc Musarjeva pustila dober vtis na poslušalce, saj so jo ti nagradili z glasnim aplavzom.

Slovenska predsednica je že velikokrat dokazala, da se znajde v različnih vlogah. Že njena profesionalna kariera je bila do zdaj zelo pestra. Med drugim je bila novinarka in odvetnica, zdaj pa je seveda predsednica države. V preteklosti se je pokazala tudi kot odlična kegljačica, bila je namreč državna prvakinja, dobro pa se znajde tudi na motorjih.