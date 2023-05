Nika Kovač: Sprijaznila sem se ...

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, je stopila v novo desetletje. Na družbenih omrežjih je objavila novico, da praznuje rojstni dan, in prvo modrost gospe v zgodnjih srednjih letih.

»Hej, 30. Hej, rojstni dan. Prva tri desetletja življenja so bila popotovanje. Veter v laseh. Solze sreče in žalosti. Spanje pod zvezdami. Velika mesta in majhne vasi. Marsikaj sem se naučila. Postavljanja mej. Vztrajati. Se smejati, ko je težko. In dvigniti glavo. Sprijaznila sem se, da z mano mirno ne bo nikoli. Bo pa sonce in smeh. In mogoče je to prva modrost gospe v zgodnjih srednjih letih.«

Pod objavo so se usule čestitke sledilcev, pridružujemo se jim tudi na uredništvu Slovenskih novic.

