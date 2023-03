Nika Kovač se umika, ne boste verjeli, kaj je ob tem objavil Janez Janša

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač se je odločila, »da se za nekaj časa nekoliko umaknem«. »Ugotovila sem, da je nujno, da upočasnim tempo. Še naprej bo vodila Inštitut, opravljala obveznosti v sklopu strateškega sveta in javno zagovarjala kampanje, ko bo treba. Se bom pa za nekaj časa umaknila z družabnih omrežij. Pisala doktorat. Uporabljala samo zasebni telefon in bila dosegljiva na emailu inštituta. Ne bom dajala osebnih intervjujev. Govorila bom samo o tekočih vsebinah in kampanjah inštituta,« se glasi njena objava na Facebooku.

Ob novici se je oglasil tudi prvak največje opozicijske stranke SDS, Janez Janša. »Vse povedano v 4 slikah,« je bil jasen na Twitterju.

Spomnimo, da je strateški svet za preprečevanje sovražnega pri predsedniku vlade začel delo. Premier Robert Golob je vodenje sveta ponudil direktorici Inštituta 8. marec Kovačevi, ki je tudi sporočila, da je ponudbo sprejela, ker verjamejo, da so za dosego družbenih sprememb nujna vsebinska zavezništva, povezovanja in sodelovanja.