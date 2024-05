K za kri in kosti

Vitamin K sodeluje pri procesu strjevanja krvi, kar pomaga preprečevati čezmerne krvavitve po poškodbi ali operaciji. Študije so pokazale, da lahko pomaga ohranjati zdravje kosti, preprečuje bolezni srca in celo ščiti pred nekaterimi vrstami raka.

Vitamin K je topen v maščobi in ima ključno vlogo pri strjevanju krvi, zdravju kosti in zdravju srca in ožilja. Obstajata dve glavni obliki vitamina K: K1 (filokinon) in K2 (menakinon). K1 je primarna oblika, ki jo najdemo v rastlinah in je v glavnem odgovoren za strjevanje krvi; najdemo ga v zeleni listnati zelenjavi, kot so špinača, ohrovt in brokoli, in rastlinskih oljih (sojino in repično). Vitamin K2 najdemo v živilih živalskega izvora in fermentirani hrani. Ta oblika je v glavnem odgovorna za ohranjanje zdravih kosti in zob ter preprečevanje bolezni srca. V splošnem velja, da je njegova absorpcija boljša, če obrok vsebuje tudi nekaj maščob, seveda zdravih, kot je oljčno olje, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si.

Z njim je bogata predvsem zelena listnata zelenjava. FOTO: Lecic/Getty Images

Kot rečeno, igra pomembno vlogo pri strjevanju krvi, pomaga tudi pri preprečevanju čezmernih krvavitev, sodeluje pri proizvodnji beljakovin, ki pomagajo pri razgradnji strdkov. Če ne bi zaužili dovolj tega vitamina, te beljakovine ne bi nastale in telo bi imelo težave pri razgradnji strdkov, zaradi česar bi bilo višje tveganje za motnje strjevanja krvi. Pomembno je vedeti, da morajo biti tisti, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi, previdni pri njegovem uživanju.

V sodelovanju s kalcijem pomaga graditi in ohranjati močne kosti. Raziskave so pokazale, da imajo ljudje z višjo vsebnostjo vitamina K v prehrani manjše tveganje za zlome in osteoporozo pa tudi manjše tveganje za smrt zaradi bolezni srca. Poleg tega lahko vitamin K pomaga zavirati rast rakavih celic in zmanjša tveganje za nekatere vrste raka, denimo prostate.

Pomanjkanje vitamina K podaljšuje čas strjevanja krvi.

Ljudem ga le redko primanjkuje, saj ga proizvajajo bakterije v črevesju, poleg tega lahko priporočeni dnevni vnos pokrijemo s pestro in uravnoteženo prehrano, pravijo strokovnjaki z Inštituta za nutricionistiko. Pomanjkanje lahko najbolj prizadene novorojenčke, kar preprečujemo s preventivnim dodatkom vitamina K po porodu. Prenizek vnos se pri odraslih lahko kaže v kalcifikaciji arterij, osteoporozi in poslabšanih kognitivnih funkcijah. Pomanjkanje vitamina K podaljšuje tudi čas strjevanja krvi.