Nika Kovač: Pravica do splava bi morala biti dostopna vsem, razočarani smo nad zdravstvenim ministrstvom

V Inštitutu 8. marec so na ZZZS in vlado 8. marca letos poslali pobudo o spremembi financiranja treh postopkov, ki so zagotovljeni s 55. členom ustave o svobodnem odločanju o rojstvu otrok.

Ugotovili so namreč, da so pravica do splava, pravica do umetne oploditve in pravica do sterilizacije iz osnovnega zavarovanja financirane le v 80 odstotkih. 20 odstotkov pa je krito iz dopolnilnega zavarovanja. Ker vse ženske nimajo dopolnilnega zavarovanja, jim ti postopki niso enako dostopni. Še posebno pomembno je to pri prekinitvi nosečnosti, saj je časovno omejena.

Iz ZZZS so sporočili, da so se seznanili s pobudo in da predlog o polnem financiranju iz osnovnega zavarovanja podpirajo. Zdaj bodo sprožili postopke za njegovo uveljavitev, s katero pa mora soglašati vlada.

Kot je povedala Nika Kovač, so nad odzivom ministrstva za zdravje zelo razočarani. »MZ je dal odgovor, ki ne pove ničesar. Razvidno je le, da imajo načrt za ukinitev dopolnilnega zavarovanja z letom 2024 in bi omenjeno pobudo naslovili v okviru tega,« je sporočila Kovačeva. To se jim zdi nesprejemljivo in v inštitutu vlado pozivajo, da »te stvari uredi zdaj, ker so urgentne«.