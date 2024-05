Vlomili v novo hišo, materialna škoda bo ogromna

Policisti Policijske postaje Maribor I so 17. maja okrog 7.35 na območju občine Maribor obravnavali vlom v novogradnjo stanovanjske hiše iz katere je neznani storilec odtujil orodje in gradbeno mehanizacijo in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 16000 evrov materialne škode. Po zbranih obvestilih bodo policisti podali kaznsko ovadbo na državno tožilstvo v Mariboru.

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica pa so prav tako na isto jutro okrog 7.50 na območju občine Poljčane obravnavali vlom v poslovne prostore iz katere je neznani storilec odtujil orodje in elektronsko opremo in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 20000 evrov materialne škode. Po zbranih obvestilih bodo policisti podali kaznsko ovadbo na državno tožilstvo v Mariboru.