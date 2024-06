Naša operna pevka tega obiska verjetno še dolgo ne bo pozabila (FOTO)

Marsikateri Slovenec bo te dni dopustoval nekje na Jadranu. Naša odlična operna pevka Irena Yebuah-Tiran pa jo je s svojo sestro dvojčico Leticio mahnila nekam drugam. V New York. Ta te s svojo čarobnostjo težko pusti ravnodušnega. Visoke stavbe, lepi osrednji park Central Park in številni dogodki zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Obisk New Yorka je bil zelo pester tudi za Ireno, ki je v Velikem jabolku ustvarila ogromno vtisov.

»Približno 300 prehojenih kilometrov, verjetno vsaj še enkrat toliko prevoženih s podzemno, milijon glasbenih, likovnih in drugih umetniških vtisov, nova poznanstva, muziciranje z vrhunskimi glasbeniki iz ZDA, Haitija, Argentine, Španije, skok do Niagarskih slapov, muzikal na Broadwayu, preganjanje ščurkov, obujanje starih poznanstev, zavedanje, v kako čudoviti deželi živim...vse to in še več je bil zame New York,« je Irena zapisala na Instagramu.

Potovanje v New York je bilo za Ireno tudi zelo plodno, saj zaradi njega nastaja novost. »Rodil se je čudovit projekt z naslovom "V odnosu." Ko bo popolnoma nared za ogled, ga zagotovo delim z vami,« je še razkrila.

Sestri dvojčici sta letos praznovali abrahama, a treba je priznati, da sta videti precej mlajši. Morda je za njun mladostni videz kriva pozitivna naravnanost oziroma pozitivna energija, ki jo oddajata.