Irena Yebuah Tiran in Martin Zemljič: Če en sam trpi, smo na slabšem vsi (Suzy)

»Ne bi ga primerjal s princem, čeprav morda ...« skrivnostno začne pogovor Matej Zemljič. »On je nekakšen iskalec talentov in reševalec beguncev, ki ji poskuša ponuditi boljše pogoje za življenje. Ko spozna njen pevski talent, ji uredi nastop na šovu talentov, na katerem se ona res izkaže in čez noč zaslovi, ampak pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni.« Izkaže se, da ni vse zlato, kar se sveti, in vsi nameni niso vedno tako čisti, kot se zdi. Ni vse črno-belo Matej pravi, da mu je bila risanka o Pepelki v otroštvu skorajda najljubša, Irena ima drugačne spomine: »Mama nama je s sestro o...