Največje spet na Štajerskem: glavna zvezda je bila Tanja Žagar

Majha primestna občina Ruše pri Mariboru je vrsto let tekmovala s preostalimi občinami v veličini kresa, ki ga na predvečer praznika dela pripravljajo in postavljajo po vsej Sloveniji. Kres je imel od leta 1890, ko se je v Sloveniji prvič praznoval mednarodni praznik dela, svoj pomen: večji kot je bil, večje opozorilo je delavski svet dajal svojim nadrejenim in se boril za svoje pravice.

Ruše še vedno spoštujejo slovenske praznike. Kresovanje je bilo poleg tistega pri Koblarjevem zalivu in na Radvanjskem trgu v Mariboru največje v Sloveniji. Ostal je samo še ruški kres. Letos so na Smolniku tradicionalno postavili mlaj, potem pa so v športnem parku z mladimi talenti pričakali Tanjo Žagar, ki je več kot tri ure ogrevala več kot 3000 zbranih.

Prižgal ga je podžupan Ruš Janez Osrajnik.

V. d. direktorice ŠPR Lucija Smolnik v družbi Sama Štelcerja, Vesne Glavendekić, Nellyja Leva, Tea Skudnika ter naj prostovoljca 2017 Stanka Zorca

Mladi ruški talenti so nabito poln športni park izkoristili za predstavitev.