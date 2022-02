Nadiya Bychkova se je vrnila v Slovenijo, nekdanji zaročenec jo želi nazaj

Nadiya Bychkova (32) je ob koncu turneje plesnega šova Strictly Come Dancing odpotovala v Slovenijo in po poročanju medijev ostaja pri svojem nekdanjem zaročencu, nogometašu Matiji Škarabotu. To se je zgodilo po tem, ko so ukrajinsko plesalko, ki je več let živela v Sloveniji, povezovali s 26-letnim plesalcem Kaijem Widdringtonom, prvi poljub v javnosti med njima pa je le še dodatno potrdil romanco.

Neimenovani vir je za britanski The Sun povedal: »Nadiya je bila več mesecev odsotna, vendar je obupno pogrešala svojo družino, zlasti hčer. Ni tako preprosto biti s Kaijem. Doma je vse še vedno, kot je bilo prej. Njena mama živi z njenim bivšim zaročencem v isti hiši in Nadiya še vedno vozi njegov avto. Kar zadeva vse v Sloveniji, ljudje še vedno mislijo, da sta skupaj.« Kot je še zaslediti, naj bi se Matija na vse načine trudil, da bi jo dobil nazaj.

Še prejšnji mesec je neki vir za Mail Online dejal, da je Nadiya ugotovila, da njena zveza na daljavo z Matijo ne deluje, a bosta še naprej skupaj vzgajala hčer. Razkril je: »Matija je predan svoji nogometni karieri v Sloveniji, Nadiya pa večinoma živi v Londonu. Nastop na turneji Strictly in Strictly Live Tour ji vzame polovico leta, na koncu pa je predanost službi otežila razmerje.«

Express.co.uk je vse tri vpletene v domnevno ljubezensko razmerje prosil za komentar, a odgovorov še ni prejel.