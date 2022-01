Nadiyo Bychkovo ujeli v objemu mlajšega, bivši besen kot ris

Kot strela z jasnega je pred dnevi v javnosti odjeknila novica, da sta se 32-letna ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je dolga leta živela in delala v Sloveniji, ter njen zaročenec, primorski nogometaš Matija Škarabot, razšla.

Očaral naj bi jo 26-letni plesalec Kai Widdrington.

Razlog za njun razhod naj bi tičal v razdalji, saj Nadiya zadnjih nekaj let vsaj polovico leta preživi v Veliki Britaniji, kjer pleše v priljubljenem šovu Strictly Come Dancing ali po naše Zvezde plešejo. Britancem je močno prirasla k srcu, ustvarjalci oddaje pa se zavedajo tega, da oddaja brez seksi Nadiye enostavno ne bi bila ista. Težave v raju parčka, ki je bil skupaj več let, v razmerju pa se jima je rodila hči Mila, naj bi se začele lani, poročajo britanski mediji.

Škarabot je po poročanju časnika The Sun besen na svojo nekdanjo zaročenko, ker je novica o njunem razhodu preplavila medije, zato naj bi se želel z njo osebno soočiti. Medtem pa britanski paparaci Nadiyi sledijo na vsakem koraku in tako so jo v ponedeljek zvečer ujeli v precej kočljivi situaciji, ki naj bi kazala na to, da je Nadiya spet zaljubljena. Fotografi so jo namreč ujeli v družbi 26-letnega plesalca, ki sliši na ime Kai Widdrington, zaljubljenca pa sta se skupaj prijavila v neki hotel.

»Ukrajinka je bila dobre volje in videti je bila zelo zaljubljena v družbi plesalca, s katerim trenutno pleše na letni turneji oddaje Strictly Come Dancing. Da bi se izognila radovednim pogledom, sta se vsak zase prijavila v hotel in s petnajstminutnim zamikom. Šestindvajsetletni Kai naj bi pred hotelom nežno pobožal Nadiyo, njuni zaljubljeni pogledi pa so dovolj zgovorni,« med drugim piše The Sun. Dobro obveščeni vir naj bi še razkril, da sta se sprva trudila svojo ljubezen skrivati pred očmi javnosti, a jima to ne uspeva več najbolje.

Matija ji je nataknil poročni prstan, a ga po poročanju britanskih medijev že dlje ne nosi. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

»Nadiya in Kai sta že od prvega dne tesna prijatelja, veliko se smejita, med njima se resnično čuti posebna energija,« dodaja vir in pravi, da si želi Matija, ki je pred kratkim nogomet igral tudi v Italiji, s svojo nekdanjo partnerico razčistiti, kako bosta skrbela za hčerko, predvsem pa naj bi ga jezilo to, da naj bi moral doma za vse skrbeti sam, medtem ko se Nadiya na drugem koncu Evrope ukvarja s svojo kariero.