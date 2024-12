Mmmm, poglejte, kako vroče poreden je naš bivši predsednik ... (FOTO)

Bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor še vedno živi izjemno dinamično življenje, saj ga tako rekoč nikoli ni doma. Poslovna potovanja mu prijajo, četudi se na pot večkrat odpravi sam, ni osamljen. Z veseljem poklepeta s Slovenci in drugimi prijatelji, ki jih sreča na potovanjih.

Pahor je tudi zelo dejaven na družbenih omrežjih, kjer s sledilci deli zanimivosti svojega vsakdana. Tokrat je presenetil z nagajivo fotografijo ob novoletnem voščilu. Videti je zapeljivo seksi, kar ni v navadi, da se zapiše za bivšega predsednika. Mogoče je zato sledilce pustil odprtih ust, saj se po tokratni objavi ni usul plaz komentarjev kot po navadi.

»Kolikor je bilo mogoče in včasih nemogoče sem izpolnil obljubo in na vašo željo posnel video čestitke za tiste, ki jih imate radi. Nekatere sem posnel z zamudo, nekaterih mi ni uspelo, mogoče pa jih še bom - skupaj s tistimi, ki me še čakajo. Upam, da so vam bile všeč. Tisti, ki ste me prosili, naj bo voščilo malo poredno, ste si sami krivi, če je bilo preveč poredno. Ej, važno je, da se v 'lajfu' tudi malo zabavamo.«

